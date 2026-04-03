Τρεις αναγνωρισμένοι σεφ της Θεσσαλονίκης μετέτρεψαν την παραδοσιακή αγορά της πόλης, στην οδό Βλάλη στο Καπάνι, σε μία υπαίθρια «ζωντανή» κουζίνα. Μαγείρεψαν βυζαντινές ελιές, τηγανιά μανιταριών, κεφτεδάκια σουπιάς με κοφτό μακαρονάκι και παραδοσιακό σάμαλι σε μια προσπάθεια ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας, ενίσχυσης της αγοράς και διεθνούς προβολής της Θεσσαλονίκης ως γαστρονομικού προορισμού.

Οι σεφ Σοφία Τεφτσή, Γιάννης Κατσαντώνης και ο pastry σεφ Αλέξανδρος Αλεξίου άναψαν φωτιές και δημιούργησαν παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα, καθώς και γλυκά, χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα που έφτασαν απευθείας από τους πάγκους της αγοράς στην υπαίθρια κουζίνα, σύμφωνα με το rthess.gr.

Την πρωτοποριακή γαστρονομική γιορτή που «ενώνει» την ιστορική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία διοργάνωσαν το μεσημέρι ο δήμος Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τους συλλόγους της αγοράς Καπάνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «Λατρευτικής εβδομάδας».

«Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη, πριν από το Πάσχα, αναδεικνύει τις αρετές της. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια σημαντική προσπάθεια για τη γαστρονομία της πόλης. Δικοί μας σεφ αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες γεύσεις» είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ενώ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, πρόσθεσε πως και οι νηστίσιμες συνταγές αποτελούν στοιχείο της γαστρονομικής παράδοσης της πόλης».

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, από την πλευρά του συμπλήρωσε πως στόχος τέτοιων δράσεων είναι να «ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ιστορικότερη αγορά, το Καπάνι, που έχει ζωή εδώ και αιώνες», ενώ ο πρόεδρος του Σωματείου Εμπόρων και Επαγγελματιών Αγορά Ιστορικού Κέντρου, Δημήτρης Γκούμας, υπογράμμισε πως το Καπάνι διαθέτει «εξαιρετικά προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Είναι μια εκδήλωση και καλούμε τον κόσμο να δοκιμάσει τις συνταγές από τους διάσημους σεφ».

«Οι συνταγές ανήκουν στον κόσμο, δεν είναι για τα συρτάρια»

«Οι συνταγές ανήκουν στον κόσμο, δεν είναι για τα συρτάρια. Η γαστρονομία ανήκει σε όλους», σχολίασε ο σεφ Γιάννης Κατσαντώνης, ανακατεύοντας τις βυζαντινές ελιές που είχαν ήδη αρχίσει να τηγανίζονται. «Η Θεσσαλονίκη είναι η βασίλισσα της γεύσης, διαθέτει πολυπολιτισμικη κουζίνα. Όλοι οι πρόσφυγες και όλες οι κοινότητες που έζησαν αιώνες στη Θεσσαλονίκη δημιούργησαν μια κουζίνα», συμπλήρωσε στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.

Η σεφ Σοφία Τσεφτσή, από τη δική της μεριά, φτιάχνοντας τα κεφτεδάκια από σουπιά υπογράμμισε πως «η καρδιά της Σαλονίκης είναι η αγορά και οι άνθρωποί της», ενώ ερωτηθείσα «εάν η Θεσσαλονίκη ήταν πιάτο ποιο θα ήταν αυτό» απάντησε πως κατά τη γνώμη της θα ήταν «σουτζουκάκια σμυρνέικα».

Τέλος, ο pastry chef Αλέξανδρος Αλεξίου απάντησε εάν η Θεσσαλονίκη είναι πιο «διάσημη» για τα φαγητά ή τα γλυκά της. «Είναι γνωστή και μπορεί να πρωταγωνιστεί και στα δύο», είπε χαρακτηριστικά.

Τις συνταγές που ετοίμασαν οι καταξιωμένοι σεφ γεύτηκαν σε μικρά μπολάκια κάτοικοι και επισκέπτες που βρέθηκαν στο Καπάνι, ενώ σε δοκιμή των νηστίσιμων πιάτων προχώρησε και ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, που έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.