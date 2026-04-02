Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο στην Εύβοια, γιατί μέσα σε αίθουσα-κοντέινερ έπεσε φωτιστικό οροφής πάνω σε μαθήτρια.

Το περιστατικό έγινε σε προκατασκευασμένη αίθουσα (container), στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, με το κορίτσι να τραυματίζεται.

Η ιστοσελίδα eviaonline.gr έγραψε ότι οι αίθουσες χαρακτηρίζονται, όπως ανέφεραν γονείς, από φθορές, υγρασία, εισροή υδάτων και ελλιπή συντήρηση, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κατάρρευσης τμημάτων της οροφής.

Ο Σύλλογος Γονέων ζητά άμεσα μέτρα, μεταξύ των οποίων πλήρη αποκατάσταση των φθορών, αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, καθώς και έλεγχο στεγανότητας και μόνωσης των κτιρίων.

«Δεν ανεχόμαστε τα παιδιά μας να κινδυνεύουν ούτε μία μέρα παραπάνω», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας τον Δήμο Χαλκιδέων να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το συμβάν δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικής αδιαφορίας και υποβάθμισης των σχολικών υποδομών, επισημαίνοντας ότι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές για προβλήματα στις κτιριακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Το ζήτημα προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τους γονείς να ζητούν άμεσες λύσεις πριν συμβεί κάποιο πιο σοβαρό περιστατικό.