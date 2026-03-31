Σοκ προκαλεί η καταγγελία γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποβλήθηκε σε βαριά χειρουργική επέμβαση χωρίς να πάσχει τελικά από καρκίνο, με την υπόθεση να ανοίγει σοβαρά ερωτήματα για πιθανή ιατρική αμέλεια.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η ίδια, το 2022 διαγνώστηκε λανθασμένα με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή, καθώς και σε αφαίρεση λεμφαδένων. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο χρόνο διαπιστώθηκε ότι η διάγνωση ήταν εσφαλμένη και ότι δεν υπήρχε κακοήθεια.

Η εξέλιξη αυτή είχε δραματικές συνέπειες για τη ζωή της, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια έχει ήδη κινηθεί νομικά, καταθέτοντας αγωγή στο Πρωτοδικείο σε βάρος δύο γιατρών και του νοσοκομείου όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση. Διεκδικεί αποζημίωση για ηθική βλάβη, αλλά και για τα έξοδα αποκατάστασης που καλείται πλέον να καλύψει η ίδια.

Η ίδια μίλησε δημόσια για την περιπέτειά της στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, περιγράφοντας το σοκ που βίωσε και τις συνέπειες της λανθασμένης ιατρικής εκτίμησης.