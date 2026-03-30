Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε η ακτοφυλακή της Τουρκίας, καθώς ακταιωρός της εισήλθε στα ελληνικά νερά και έδιωξε Έλληνες ψαράδες που ψάρευαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι και το Star δημοσίευσε βίντεο που τράβηξαν οι ψαράδες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στα ελληνικά νερά εισήλθαν παράνομα τουρκικές μηχανότρατες που συνόδευαν σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.

Τότε, μια ακταιωρός πλησίασε τους Έλληνες ψαράδες και τους έδιωξε, ενώ σκάφος της Frontex που ήταν σε κοντινή απόσταση παρατηρούσε.

