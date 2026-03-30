Κάθε άνοιξη, ένα ροζ πέπλο απλώνεται στις πεδιάδες της μεγαλύτερης περιοχής παραγωγής ροδάκινων στην Ελλάδα. Οι ανθισμένες ροδακινιές δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα που προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες, κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και όλο και περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Έτσι ξεκινά άρθρο του πρακτορείου Associated Press, το οποίο συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό ρεπορτάζ.

«Είναι κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν και να δουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, επειδή είναι μια τεράστια έκταση», δήλωσε η Γιάννα Πιλιτσίδου, πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει εκδηλώσεις για να γιορτάσει την περίσταση: δραστηριότητες για φωτογραφίες, ποδηλατικές εκδρομές και προώθηση των προϊόντων των τοπικών αγροτών.

«Κάθε χρόνο καλωσορίζουμε την άνοιξη με εορταστικές εκδηλώσεις στα χωράφια, προσκαλώντας τον κόσμο να μας επισκεφτεί και να ζήσει αυτή την εμπειρία», είπε η Πιλιτσίδου.

Κατά τη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων, χιλιάδες επισκέπτες περιπλανήθηκαν ανάμεσα στις ανθισμένες ροδακινιές γύρω από τη Βέροια, που βρίσκεται 72 χιλιόμετρα δυτικά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, αναφέρει το Associated Press.

«Θέλω οι άνθρωποι στην Ολλανδία και το Βέλγιο να μάθουν πόσα υπέροχα μέρη υπάρχουν ακόμα, πέρα από όλα αυτά που ήδη γνωρίζουν», δήλωσε ο Wesley van Eijk, ένας μπλόγκερ από την Ολλανδία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. «Για παράδειγμα, η Βέροια. Εννοώ, όλο και περισσότεροι άνθρωποι την ανακαλύπτουν, αλλά πρέπει να τη ζήσεις και να βρεθείς εδώ».

Οι εκδηλώσεις έχουν ως στόχο την προώθηση της περιοχής και τη στήριξη των αγροτών που ασχολούνται με την παραγωγή ροδάκινων.

«Για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται πολλή σκληρή δουλειά – μεγάλη προσπάθεια από εμάς τους αγρότες», δήλωσε ο Αναστάσιος Χαλκίδης, πρόεδρος του τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού. «Είμαστε χαρούμενοι που πραγματοποιείται αυτή η όμορφη εκδήλωση, αυτή η εξαιρετική προώθηση για το υπέροχο προϊόν που έχουμε».

Οι εκδηλώσεις έχουν αποδειχθεί ευλογία για την περιοχή, με τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία να αναφέρουν ότι έχουν αυξήσει αισθητά τον αριθμό των επισκεπτών.

«Ήρθα από τη Γερμανία ειδικά για αυτή την υπέροχη εκδήλωση, για να δω τις ροδακινιές που ανθίζουν, τις οποίες λατρεύω», δήλωσε η Andrea Lachnit. «Πρέπει να έρθετε, γιατί είναι εκπληκτικό, όμορφο και παραδεισένιο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Οι ροδακινιές στην περιοχή της Βέροιας ανθίζουν περίπου από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου.

Η κ. Πιλιτσίδου μίλησε χθες και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤNews για τις δράσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και έχουν γίνει πλέον πόλος έλξης. «Πρόκειται για κάτι μοναδικό, αυτό είναι που παρατήρησε και ο Τουριστικός Όμιλος το 2017 και θέλησε να μοιραστεί αυτή την ομορφιά με όλο τον κόσμο παράγοντας ένα καινούριο προϊόν, καθώς πήραμε ένα αγροτικό και το μετατρέψαμε σε τουριστικό προϊόν. Κάνουμε κάθε χρόνο εκδηλώσεις όπως είναι η περίφημη ποδηλατάδα και πεζοπορία μέσα στις ανθισμένες ροδακινιές. Κάνουμε πάρτι στα χωράφια και καλούμε τον κόσμο να δοκιμάζει τα τοπικά προϊόντα και να αισθάνεται αυτή την απαράμιλλη ομορφιά. Ο κάμπος, 170.000 στρέμματα μετατρέπεται για 20 μέρες σε ένα τεράστιο ροζ χαλί. Είναι ένα γεγονός που πρέπει κανείς να το ζήσει στη ζωή του. Στην αρχή βλέπαμε περισσότερο κόσμο να έρχεται από τα Βαλκάνια, αλλά κάθε χρόνο έρχονται και από πιο μακριά, από Γερμανία, από Ολλανδία. Προχθές έγραψε για εμάς, για το “ελληνικό χανάμι”, η New York Post… Φέτος είχαμε ήπιο χειμώνα, τα λουλούδια άνθισαν πολύ νωρίτερα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται πως το χανάμι είναι η ιαπωνική παραδοσιακή συνήθεια της παρατήρησης των ανθισμένων κερασιών, που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης.