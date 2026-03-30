Σχεδόν αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα, Δεύτερα 30/3 ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό χαλάει καθώς αναμένεται νέα κακοκαιρία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και νωρίς το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το πρωί στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Τρίτη 31/3

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο καιρός την Τετάρτη 1/4

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 2/4

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 3/4

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.