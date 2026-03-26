Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος δολοφονήθηκε και βρέθηκε νεκρός στην Καρδίτσα, έξω από το σπίτι φίλου του.

Προχθές (24/03), παραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελέστηκε η κηδεία του στο χωριό Καππαδοκικό του Δήμου Σοφάδων, όπου συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρών για να αποδώσουν το ύστατο αντίο. Μεταξύ αυτών και ο συνάδελφός του, Μιχάλης Παπαματθαίου, ο οποίος «ράγισε» καρδιές, αποχαιρετώντας τον φίλο και συνεργάτη του, όπως αυτός ξέρει καλύτερα.

Με τραγούδι και πιο συγκεκριμένα με το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου, στιγμή η οποία προκάλεσε σπαραγμό, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

Το στιγμιότυπο δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Παπαματθαίου, κάνοντας ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη με το εξής λιτό μήνυμα: «Καλό ταξίδι, φιλαράκι μου».

Προφυλακίστηκε ο 17χρονος

Σημειώνεται πως προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 51χρονου Γιώργου Τσιτόγλου, που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (22.03.2026) στην Καρδίτσα.

Ο νεαρός καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας οδηγήθηκε στον ανακριτή το πρωί της 25ης Μαρτίου, όπου κατέθεσε για περίπου δύο ώρες. Ο 17χρονος αρνήθηκε πως είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 51χρονο έξω από πολυκατοικία στην περιοχή των Καμινάδων στην Καρδίτσα.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και ο 18χρονος που είναι ύποπτος για συνέργεια στο έγκλημα.

Πρόκειται για έναν 17χρονο που ομολόγησε πρώτος τη συμμετοχή του στο έγκλημα, ενώ την ίδια μέρα ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και ο 18χρονος που ενεπλάκη στο άγριο έγκλημα.