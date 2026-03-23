Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου που βρέθηκε νεκρός στην Καρδίτσα έξω από το σπίτι φίλου του.

Δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 17 ετών, ομολόγησαν την πράξη τους και συνελήφθησαν ενώ παράλληλα αποκάλυψαν τι συνέβη/

Ο τραγουδιστής σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία είχε ζητήσει ναρκωτικά από τους ανήλικους, οι οποίοι φέρονται να εμπορεύονταν ουσίες.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 23/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο τραγουδιστής φέρεται να αρνήθηκε να πληρώσει τους νεαρούς, ισχυριζόμενος πως δεν είχε χρήματα, και στη συνέχεια ο 17χρονος τον μαχαίρωσε.

Το σώμα του θύματος, το οποίο εντοπίστηκε έξω από την είσοδο σπιτιού της περιοχής, έφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια της συντρόφου του θύματος, η οποία φοβήθηκε και εξαφανίστηκε.

«Οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο»

Σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας 23/3 η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου επεσήμανε πως «οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα».

Εστιάζοντας στους ισχυρισμούς των δύο ανήλικων που έχουν συλληφθεί ότι η δολοφονία σημειώθηκε μετά από διαπληκτισμό επειδή ο τραγουδιστής δεν είχε χρήματα να πληρώσει τα ναρκωτικά που τους είχε ζητήσει, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε «υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο.

«Ο ένας από τους δύο σύμφωνα με την ομολογία τους τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο ενώ και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία» δήλωσε και διευκρίνισε ότι «με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα, προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος».

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έξω από το οποίο βρέθηκε νεκρός ο τραγουδιστής είπε στις Αρχές, ότι το είχε παραχωρήσει στον τραγουδιστή για το συγκεκριμένο βράδυ ενώ επίσης ανέφερε πως ο τραγουδιστής πήγε στο σπίτι μαζί με άλλους δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σπίτι, όπως επεσήμανε.