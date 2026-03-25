Oι δύο μοναδικοί μαθητές του Αγαθονησίου θα παρελάσουν σήμερα μαζί με μαθητές δημοτικού από τα Βριλήσσια, τιμώντας την 25η Μαρτίου στο ακριτικό νησί.

Από χθες βρίσκεται στο Αγαθονήσι η Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων, ο Αθλητικός Όμιλος Κούρος δίνοντας δώρα στα παιδιά και εξοπλισμό (νεφελοποιητές και υγειονομικό υλικό) στο Περιφερειακό Ιατρείο.

Στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» μίλησε η νηπιαγωγός του σχολείου Αγαθονησίου, Έλενα Παπαστεργίου με τα δύο παιδιά του νησιού, την Ειρήνη και τον Γιάννη.

«Τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Νιώθουν ότι έχουν παραπάνω παρέα, γιατί δυστυχώς εδώ τα παιδάκια είναι πολύ λίγα και αναμένουν να γίνει η παρέλαση και ανυπομονούν πάρα πολύ.

Η ζωή εδώ, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη, ιδιαίτερα τον χειμώνα, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πολλά πράγματα και ο καιρός δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Υπάρχει μια απομόνωση, παρόλα αυτά, η ξεχωριστή εμπειρία, μια εμπειρία ζωής είναι να ζεις και να χαίρεσαι με τα απλά πράγματα, τα καθημερινά και γίνεσαι μέλος μιας κοινότητας».