Ξεκινά αύριο στη Λάρισα στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Εκείνο το βράδυ και περί ώρα 23:18 συγκρούστηκαν μετωπικά στο ύψος της περιοχής του Ευαγγελισμού Τεμπών Λάρισας, η επιβατική αμαξοστοιχία Intercity 62 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με την εμπορική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων, η πλειονότητα των οποίων 15 έως 25 ετών, και τον τραυματισμό εκατοντάδων εκ των οποίων τουλάχιστον 32 σοβαρά.

Κατηγορούμενοι στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας είναι 36 άτομα ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 352. Τουλάχιστον 230 πρόσωπα, φυσικά και νομικά, όπως συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικοί Σύλλογοι και Σωματεία, αναμένεται να παρασταθούν προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι κατηγορούμενοι είναι από όλο το φάσμα του ελληνικού σιδηροδρόμου ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ,την Εποπτική Αρχή και την Hellenic Train, από το 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023. Οι 33 από τους 36 παραπέμφθηκαν για το αδίκημα της «επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού».

Η συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη. Επίσης, οι 33 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια απο υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατα συρροή.

Τα 33 αυτά πρόσωπα είναι ο σταθμάρχης της νυχτερινής βάρδιας και οι δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας την 28η Φεβρουαρίου του 2023, ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, και άλλα δέκα στελέχη του ΟΣΕ όπως πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι του Οργανισμού, διευθυντές Διευθύνσεων Σιδηροδρομικών Συστημάτων και γενικοί διευθυντές Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου. Επίσης, για το συγκεκριμένο κακούργημα παραπέμπονται 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ από το 2016 μέχρι την ημέρα της σύγκρουσης και συγκεκριμένα τρεις πρώην πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι ένας διευθυντής Έργων, δύο προϊστάμενοι Διεύθυνσης Έργων, επιβλέποντες μηχανικοί και επιβλέποντες σιδηροδρομικών συστημάτων, ενώ από την ΡΑΣ παραπέμφθηκε η πρώην πρόεδρος και από το υπουργείο Μεταφορών ένας πρώην προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και η τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών.

Δύο στελέχη της Hellenic Train, o τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της ιταλικής εταιρείας, παραπέμπονται για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας και των βαριών και απλών σωματικών βλαβών από αμέλεια και μια υπάλληλος του ΟΣΕ παραπέμφθηκε μόνο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσα και από κοινού μαζί με δύο στελέχη του ΟΣΕ, οι οποίοι ωστόσο αντιμετωπίζουν και όλες τις προηγούμενες κατηγορίες.

Τι αφορούν οι κατηγορίες

Η έρευνα του ειδικού εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη διήρκεσε σχεδόν 2.5 χρόνια από τις 14 Μαρτίου του 2023 έως τις 29 Αυγούστου του 2025 οπότε και ανακοινώθηκε η περάτωση της κύριας ανάκρισης. Στα 2.5 αυτά χρόνια από το «μικροσκόπιο» των δικαστικών αρχών εξετάστηκαν διάφορα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη λειτουργία και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου πέρα από τους χειρισμούς του σταθμάρχη που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έστειλαν την επιβατική αμαξοστοιχία στη γραμμή καθόδου αντί για τη γραμμή ανόδου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με την εμπορική.

Έτσι, σε πρώτη φάση μαζί με τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας κατηγορούνται και οι δύο συνάδελφοι του από την απογευματινή βάρδια, οι οποίοι έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους αφήνοντας μόνο του τον σταθμάρχη να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ο προϊστάμενος της Επιθεώρησης που τον τοποθετησε στη συγκεκριμένη βάρδια και ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γνώριζε ότι ήταν άπειρος για ένα τέτοιο πόστο αλλά και δύο μέλη επιτροπής και ο πρόεδρος του ΟΣΕ που ενέκριναν τη μετάταξη του σταθμάρχη στο πλαίσιο της κινητικότητας και ενώ ο ίδιος ξεπερνούσε το ηλικιακό όριο που είχε τεθεί.

Οι κατηγορίες που αποδίδουν οι δικαστικές αρχές στα δέκα στελέχη του ΟΣΕ αφορούν μεταξύ άλλων, την παράλειψη επισκευής των βλαβών που αφορούσαν τη λειτουργία της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο επίδικο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Λαρισας και Σιδηροδρομικού Σταθμού Νέων Πόρων, την παράλειψη επιβολής εγκυκλίου βραδυπορίας για τον περιορισμό της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών στο συγκεκριμένο τμήμα αλλά και την παράλειψη ορισμού δύο σταθμαρχών στην βραδινή βάρδια του ΣΣ Λάρισας.

Για τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ το κατηγορητήριο καταλογίζει ευθύνες για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (πλην τμήματος Τιθορέα – Δομοκός)».

Οι δύο Ιταλοί της Hellenic Train κατηγορούνται για την μη λειτουργία του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSM-R στις αμαξοστοιχίες ενώ για τα στελέχη του υπουργείου και την πρόεδρο της ΡΑΣ, οι παραλείψεις έχουν να κάνουν με την εποπτεία για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου και την επιβολή μέτρων για εκείνο το κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου μεταξύ ΣΣ Λάρισας και ΣΣ Νέων Πόρων που αντιμετώπιζε προβλήματα με την σηματοδότηση.

Η αίθουσα

Η δίκη θα διεξαχθεί στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ. Η κύρια δικαστική αίθουσα με την έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων και τις θέσεις των κατηγορουμένων καλύπτει έναν χώρο 283,75 τ.μ. ενώ οθόνες θα υπάρχουν και σε άλλα μέρη του κτιρίου που χαρακτηρίζονται ως ακροατήριο για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων. Επίσης, υπάρχουν βοηθητικοί χώροι για δημοσιογράφους, δικηγόρους και αίθουσα για τη σύσκεψη των δικαστών. Περιμετρικά του κτιρίου έχει τοποθετηθεί περίφραξη από το καλοκαίρι του 2025.