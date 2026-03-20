Την εκτίμηση ότι οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων είναι «εξαιρετικά πιθανό» να επρόκειτο για «ισχυρούς μετασεισμούς» από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 της 8ης Μαρτίου διατυπώνει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

«Όπως είχα δηλώσει και πριν από μερικές μέρες η ακολουθία των Ιωαννίνων του σεισμού μεγέθους 5,3, ενώ είχε αρκετά σημαντικό αριθμό μετασεισμών, υπολειπόταν σε μετασεισμούς με κάπως σημαντικότερα μεγέθη, ειδικά άνω του 4,0. Είναι εξαιρετικά πιθανό να πρόκειται για ισχυρούς μετασεισμούς και αυτό θα είναι εντός της φυσικής εξέλιξης», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Καραστάθης.

Όπως εξηγεί «η ακολουθία έχει σημειώσει αραίωση, ωστόσο οι στατιστικές της παράμετροι, δεν έχουν πάρει ακόμα ασφαλείς τιμές μετασεισμικής ακολουθίας σε εκτόνωση». «Τα επόμενα εικοσιτετράωρα πιστεύω θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα», καταλήγει ο κ. Καραστάθης.