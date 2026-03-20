Διαδοχικές είναι οι σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται στην Ήπειρο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, το πρωί της Παρασκευής, 20 Μαρτίου.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί τέσσερις σεισμοί, με τον μεγαλύτερο να υπολογίζεται στους 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 11:05 π.μ. και το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χλμ. βόρεια – βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Ακολούθησαν ένας μικρότερος σεισμός 2,5 Ρίχτερ στις 11:21 π.μ., ενώ τους κατοίκους της Ηπείρου ταρακούνησαν ταυτόχρονα δύο σεισμοί 4,5 Ρίχτερ με διαφορετικό επίκεντρο.

Ο ένας σεισμός είχε επίκεντρο στη Θεσπρωτία και ειδικότερα 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας, ενώ ελάχιστα νωρίτερα σημειώθηκε δόνηση 4,5 Ρίχτερ με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 Χλμ. νοτιοδυτικά των Φιλιατών.

Σημειώνεται ότι οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.