Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ο ισχυρός κυματισμός που έπληξε το παραλιακό μέτωπο της Θεσπρωτίας το τελευταίο 48ωρο, με τη θάλασσα να υπερχειλίζει και να εισέρχεται στον αστικό ιστό των Συβότων και της Σαγιάδας.

Στην περιοχή των Συβότων, τα ύδατα κάλυψαν το πλακόστρωτο και τμήματα του οδικού δικτύου, φτάνοντας μέχρι τις προσόψεις των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, η εισροή υδάτων σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση λάσπης και φερτών υλικών.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Σαγιάδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπου η άνοδος της στάθμης της θάλασσας οδήγησε σε κάλυψη δρόμων και κοινόχρηστων χώρων. Σύμφωνα με στοιχεία και φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας, το παραλιακό μέτωπο του οικισμού πλημμύρισε, επηρεάζοντας σταθμευμένα οχήματα ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων λόγω της μετακίνησης κάδων από την ορμή των υδάτων.

Δείτε τις φωτογραφίες: