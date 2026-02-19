Τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία.

Συγκεκριμένα, συγκρούστηκαν δύο οχήματα και λόγω αυτού έχει προκληθεί σημαντική ταλαιπωρία στην κυκλοφορία, καθώς παραμένει ανοιχτή μόνο η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι Αρχές βρίσκονται στο σημείο, ενώ αναμένονται πληροφορίες για τυχόν τραυματίες.

