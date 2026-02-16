Πολλές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λούτσα, όπου ένας 15χρονος σκοτώθηκε σε φριχτό τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα στο οποίο επέβαινε, μαζί με ακόμα δύο ανήλικους, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος. Η μητέρα του φερόμενου ως οδηγού, έκανε δηλώσεις και είπε ότι το θύμα έπεισε τον γιο της να πάρει το αυτοκίνητο.

Πολλά και αμείλικτα είναι τα «γιατί» της τραγωδίας, την ώρα που οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στο πώς έγινε το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον 15χρονο. Κι ενώ οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν πρώτοι τη σύγκρουση, περιέγραφαν ότι νεκρός ήταν ο συνοδηγός, η μητέρα του 14χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι αρχές, μίλησε στην εκπομπή Live News και είπε ότι ο γιος της δεν είχε ιδέα από οδήγηση.

Στη συνέχεια είπε πως ο ανήλικος που σκοτώθηκε ήταν αυτός που είπε στον γιο της «να πάρει το κλειδί και το αμάξι», το οποίο παραδέχτηκε ότι ανήκει στην οικογένειά της. «Τώρα έχει πάθει σοκ. ‘Μαμά, ο φίλος μου, μαμά, τι έκανα; Τι κάναμε, μαμά;’. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘πάρε το κλειδί και το αμάξι’, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι» είπε χαρακτηριστικά η μητέρα.

Ο πατέρας του οδηγού λέει για τον γιο του: «Είναι σε σοκ. Δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο, έχει τρόμο. Σκέφτεται γιατί έτσι, γιατί αλλιώς».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η εφηβική απερισκεψία έγινε εφιάλτης. Ο άτυχος Έλιον τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο φίλους του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Το ηχητικό ντοκουμέντο του βίντεο προκαλεί σοκ. Ακούγονται οι ελιγμοί και μετά ένας γδούπος από την πρόσκρουση. Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται το αυτοκίνητο στα τελευταία μέτρα της διαδρομής λίγο πριν ακινητοποιηθεί.

Τα παιδιά ήταν τρεις αχώριστοι φίλοι, μεγάλωσαν μαζί και έκαναν όνειρα για τη ζωή τους. Από την Παρασκευή οι γονείς των παιδιών, φίλοι τους και κάτοικοι της περιοχής πηγαίνουν στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο χρόνος για την οικογένεια του 15χρονου Έλιον έχει «παγώσει». Η μητέρα του 15χρονου φτάνει στο σημείο υποβασταζόμενη. Γονατίζει και θρηνεί πάνω στο σημείο που το παιδί της άφησε την τελευταία του πνοή. Στο νοσοκομείο παραμένουν οι δύο ανήλικοι, οδηγός και συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα, που τραυματίστηκαν μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Οι δύο 15χρονοι όταν λάβουν εξιτήριο θα μεταβούν στις αστυνομικές αρχές για κατάθεση προκειμένου να εξακριβωθούν οι αιτίες του δυστυχήματος.

Δείτε το βίντεο: