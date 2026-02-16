Κατατέθηκε σήμερα στο υπουργείο Παιδείας το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που ζητήθηκε από τον πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκο Αναστασιάδη, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή.

Το πόρισμα κατατέθηκε στον πρύτανη που διέταξε την ΕΔΕ. Έτσι ολοκληρώθηκε ο εσωτερικός έλεγχος στο ΑΠΘ. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στο υπουργείο Παιδείας που είναι η προϊσταμένη αρχή.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «κατόπιν αυτού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις εργάσιμες ημέρες, όλα τα κτίρια του πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση –πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών– θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και θα διενεργείται κατόπιν αδείας που θα χορηγεί ο αρμόδιος κοσμήτορας ή πρόεδρος.

Τα Σαββατοκύριακα, οι σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των προέδρων και κοσμητόρων, μέχρι τις 18:00.

Οι πρυτανικές Αρχές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην προγραμματική θέση τους για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και όλων των εργαζομένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».