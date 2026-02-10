Ο μετροπόντικας πλησιάζει στο σημείο όπου η υπόγεια διαδρομή συναντά ξανά το φως της πόλης και η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας περνά σε μια από τις πιο συμβολικές της φάσεις. Κάτω από μερικούς από τους πιο πυκνοκατοικημένους και πολυσύχναστους άξονες της Αθήνας, η σήραγγα Κατεχάκη – Ευαγγελισμός έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο προχωρά με σταθερό ρυθμό και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πιο αναλυτικά, όπως ενημέρωσε η ΑΒΑΞ ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4, βρίσκεται μια ανάσα πριν φτάσει στον προορισμό του, στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Η «Αθηνά», που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει ήδη διανοίξει σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων και η κεφαλή της αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αποκαλυφθεί στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι ο τελευταίας γενιάς μετροπόντικας της ΑΒΑΞ δεν περιορίζεται στη διάνοιξη. Παράλληλα κατασκευάζει τη σήραγγα, καθώς σε κάθε ενάμιση μέτρο προόδου τοποθετεί έναν αντίστοιχο τσιμεντένιο δακτύλιο, αφήνοντας πίσω του έτοιμη σήραγγα, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό βίντεο.

300 εργαζόμενοι και 3.393 δακτύλιοι σκυροδέματος

Μέχρι σήμερα, δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχουν τοποθετήσει 3.393 «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, ακολουθώντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Η έλευση του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες στο φρέαρ Ευαγγελισμού αποτελεί ορόσημο του έργου. Στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου, η θραύση του τοιχίου του φρέατος ονομάζεται breakthrough. Περίπου 300 εργαζόμενοι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM, που ανήκουν στις ομάδες του μετροπόντικα, σε συνεχή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται πυρετωδώς και βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία.

Έτοιμο το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη», ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεϊκου και, αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος», σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της.

Ακολουθώντας τη διαδρομή της, η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.

Τα επόμενα 24ωρα το breakthrough και η ολοκλήρωση της αποστολής

Λίγα 24ωρα απομένουν για την έλευση της «Αθηνάς» στο φρέαρ Ευαγγελισμού και το breakthrough. Ο μετροπόντικας μήκους 100 μέτρων, που αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και στη συνέχεια θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.