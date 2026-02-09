Ο 51χρονος κουρέας από την Πύλο που έπεσε θύμα επίθεσης με γκλομπ μίλησε στην εκπομπή Live News για τη στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε από πελάτη του, έξω από το κομμωτήριό του. Η μαρτυρία του θύματος, η ανάλυση της εικόνας και τα λόγια αυτοπτών μαρτύρων που έζησαν τα γεγονότα ρίχνουν άπλετο φως σε όσα έγιναν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Ο 25χρονος δράστης που συνελήφθη περίμενε τον κουρέα έξω από το κομμωτήριο, μπροστά από το αυτοκίνητό του. Όταν ο 51χρονος βγήκε κάποια στιγμή, εκείνος σε αυτό το σημείο του επιτέθηκε με ένα γκλομπ. Ο κουρέας απέφυγε τα χειρότερα επειδή μετά από αυτά τα καρέ, έπεσε το γκλομπ από τα χέρια του νεαρού. Βρήκε την ευκαιρία να απομακρυνθεί χωρίς να δεχτεί άλλα χτυπήματα. «Είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω σωματικές βλάβες, υπάρχουν μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Και έχω πάθει σοκ, γενικώς δεν… θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να συνέλθω τώρα, δηλαδή δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό».

Όλα ξεκίνησαν προχθές το μεσημέρι. Ο 25χρονος, αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο κομμωτήριο και κάθισε να κουρευτεί. Δεν ήταν σταθερός πελάτης του 51χρονου. «Εγώ με τον άνθρωπο αυτόν τον είχα κουρέψει μία φορά πριν δύο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε». Το κούρεμα ολοκληρώνεται και τότε τίποτα δεν έδειχνε τα όσα θα ακολουθούσαν. Ο 25χρονος πληρώνει, χωρίς να παραπονεθεί για το τελικό αποτέλεσμα και ο κουρέας συνεχίζει με τον επόμενο πελάτη.



«Ήρθε το πρωί στο μαγαζί, κουρεύτηκε… Ε, τον είδα ότι ήτανε λίγο περίεργος… Οk, πλήρωσε, έφυγε. Μετά γύρισε από λίγο, βγήκα εγώ έξω πήγα κοντά στο αυτοκίνητό μου να κάνω μία δουλειά, γιατί δεν είχα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πελάτη. Με πλησίασε. Τον κοίταξα, φόραγε ένα καπέλο». 40 λεπτά μετά την έξοδό του από το κομμωτήριο, ο 25χρονος παραμονεύει δίπλα από το αυτοκίνητο του κομμωτή. Και όταν ο 51χρονος πλησιάζει, ο δράστης εξαπολύει την επίθεση που είχε αποφασίσει να κάνει.



«Του λέω ”Τι συμβαίνει;”. Βγάζει το καπέλο, γυρίζει και μου κάνει, μου λέει την εξής φράση: ”Ρε π…” μου λέει ”έχεις και παιδί”. Βγάζει το χέρι πίσω απ’ το μπουφάν, πίσω στη ζώνη, πού το ‘χε κρυμμένο δεν ξέρω αυτό το πράγμα, βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα -από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο- κι άρχισε και με κοπάναγε».

Δείτε το βίντεο:

Βίντεο ντοκουμέντο



Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την επίθεση καρέ – καρέ. Ο διάλογος που μας περιέγραψε ο κομμωτής, εκτυλίσσεται σε αυτό το σημείο. Ο 51χρονος πλησιάζει και τότε ο νεαρός με το καπέλο στο κεφάλι, βγάζει το γκλομπ και αρχίζει τα χτυπήματα. Με το δεξί του χέρι σηκωμένο, σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τα χτυπήματα, ο κομμωτής τρέχει για να απομακρυνθεί. Οι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο προσπαθούσαν να καταλάβουν τον λόγο της επίθεσης.



«Αν δεν είχε όπλο πάνω του, θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ήτανε, ο άνθρωπος έκανε σαν δαιμονισμένος, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουνε ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα».

Αιτία για το ανεπίτρεπτο ξέσπασμα του 25χρονου, ήταν όπως έλεγε, το τελικό αποτέλεσμα μετά το κούρεμα. Όπως φαίνεται κάποιοι του έκαναν αρνητικά σχόλια, όταν πήρε το δρόμο της επιστροφής και τότε εκείνος αποφάσισε να τα βάλει με τον κουρέα.

Ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του κουρέα πριν αποχωρήσει. Λίγες ώρες μετά, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ο 25χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Το μεσημέρι ο 25χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή 3,5 ετών.

Δείτε το βίντεο με την επίθεση: