Ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει η ιδιοκτήτρια της μηχανής στη Θεσσαλονίκη που έβλεπε με τα μάτια της τους δράστες να της κλέβουν τη μηχανή, ανήμπορη να τους σταματήσει. Τη δική της μαρτυρία δίνει στην κάμερα του Live News η ιδιοκτήτρια και τα όσα λέει πλαισιώνουν τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας έξω από το σπίτι της.

Το θράσος που επέδειξαν οι δύο κουκουλοφόροι είναι μνημειώδες. Αφού έσπασαν το τιμόνι και άρχισαν να τσουλάνε τη μηχανή με σκοπό να την κλέψουν, όταν εκείνη τους αντιλήφθηκε και βγήκε στο μπαλκόνι, οι δράστες της είπαν πως η μηχανή είναι δική τους. Στην ουσία τους έβλεπε να της κλέβουν τη μηχανή, χωρίς να μπορεί να τους σταματήσει.

Όλα έγιναν τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής. Οι δράστες πλησιάζουν με τη δική τους μηχανή και όπως φαίνεται και στο βίντεο, βάζουν στόχο το δίκυκλο της γυναίκας. Παρκάρουν τη δική τους και τους βλέπουμε να πλησιάζουν προς το παρκαρισμένο μηχανάκι. Πολύ γρήγορα σπάνε το τιμόνι και καταφέρνουν να μετακινήσουν τη μηχανή. Η ιδιοκτήτρια που εκείνη την ώρα έβλεπε ταινία στο σπίτι της, βγήκε στο μπαλκόνι και τους μίλησε.



– Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;

– Ε;

– Τι κάνετε;

– Εδώ, καλά, καλά.

– Την μηχανή που την πάτε;

– Εδώ κάτω.

– Ποιανού είναι η μηχανή;

– Δικιά μας είναι, έμεινε.

– Όλα καλά θεία.

– Όχι και θεία ρε φίλε.



Η ιδιοκτήτρια είπε ότι έβλεπε ταινία τρόμου με θέμα κλοπή, την ώρα που επιχειρούσαν να κλέψουν το μηχανάκι της οι δράστες. «Βγήκα έξω, ήταν μασκοφόροι με φουλ φέις, και μου λένε ‘τίποτα τίποτα, δικιά μας είναι, μείναμε και προσπαθούμε να τη βάλουμε μπρος’», είπε η ιδιοκτήτρια, που όπως λέει στη συνέχεια, φοβήθηκε να φωνάξει, πιθανότατα επηρεασμένη και από την ταινία που έβλεπε. Οι δράστες ατάραχοι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, δεν έκαναν πίσω όταν η γυναίκα τους μίλησε.

«Ήμουν σε δίλημμα, δεν ήξερα τι να κάνω. Απλά τους κοιτούσα. Κοκκάλωσα», είπε η ιδιοκτήτρια της μηχανής. Ήταν λίγο πριν τις 03.30 τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, στην περιοχή του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη. Μια περιοχή, στην οποία οι καταγγελίες για κλοπές το τελευταίο διάστημα, αυξάνονται συνεχώς.

«Είχανε βαριά ελληνική προφορά και ο ένας είχε πυκνές ρυτίδες στο μέτωπο, δεν είχε βάλει καλά την κουκούλα», συμπλήρωσε η γυναίκα για τους δράστες, ενώ για τη μηχανή είπε ότι «είναι εργαλείο δουλειάς η μηχανή και την απέκτησα με πολύ κόπο».

«Τους μίλησα ψύχραιμα, δεν έδωσα στόχο ότι η μηχανή είναι δικιά μας. Σκέφτηκα ότι οι πιθανότητες να γλιτώσω τη μηχανή ήταν μηδαμινές. Σκέφτηκα να φωνάξω, αλλά ήδη την είχαν στρίψει και κατρακυλούσαν», συμπλήρωσε το θύμα της κλοπής. Η γυναίκα έκανε καταγγελία στην αστυνομία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των δύο κουκουλοφόρων. Αυτές οι σκηνές, έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από άλλες ανάλογες στην περιοχή, με τις συμμορίες κλεφτών να αλωνίζουν όπως φαίνεται και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη τους.



Δείτε το βίντεο: