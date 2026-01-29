Ένα θρίλερ με θύματα δύο ηλικιωμένους εξελίσσεται στα Ψαχνά Ευβοίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία του, κάτω από συνθήκες που εξετάζονται με μεγάλη προσοχή από τις αρχές.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα συγγενικό πρόσωπο των ηλικιωμένων άρχισε να ανησυχεί, καθώς οι επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις προς το σπίτι παρέμεναν αναπάντητες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του psaxna.gr, ο συγγενής ήταν εκείνος που ειδοποίησε τελικά την Αστυνομία, υποψιαζόμενος ότι κάτι κακό είχε συμβεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Διρφύων–Μεσσαπίων, καθώς και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών με επικεφαλής τον Σπύρο Ραπτάκη. Κατά την είσοδό τους στην οικία, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με το δυσάρεστο θέαμα, εντοπίζοντας τον άνδρα και τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως, ενώ οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες του ζευγαριού και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για ατύχημα, παθολογικά αίτια ή κάποια άλλη αιτία.

Οι απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού στα Ψαχνά αναμένεται να δοθούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής που έχει παραγγελθεί θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, δίνοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν από την πρώτη στιγμή της αποκάλυψης του περιστατικού.