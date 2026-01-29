Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προσγειώθηκε το C-130 που μετέφερε τις 7 σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έδωσαν το «παρών» στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια με μηχανοκίνητη πορεία θα συνοδεύσουν τις σορούς έως την Τούμπα, όπου έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των αδικοχαμένων νεαρών.

Εκεί, αναμένεται να κάνουν τον γύρο του σταδίου, ενώ στη συνέχεια θα σταθούν μπροστά στη Θύρα 4, όπου θα τους περιμένουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Προηγουμένως, στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα πραγματοποιήθηκε τρισάγιο, με τις εικόνες να είναι σπαρακτικές, ενώ πάνω στα φέρετρα ήταν χαραγμένες οι ηλικίες και τα ονόματα των θυμάτων.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Οι τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί, ωστόσο, δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, με δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο «Παπαγεωργίου».

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.