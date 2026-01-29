Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισκέφθηκε το μεσημέρι το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους της Ρουμανίας, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη γαλλική Λιόν.

Ο κ. Αγγελούδης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και πρόεδρο της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, Κώστα Βασιλόπουλο, τον αντιδήμαρχο Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικών Αποκέντρωσης, Παντελή Καζαντζίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην άσο του Δικεφάλου, Γιώργο Τουρσουνίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, Σάκη Πρίττα και τον πρώην μπασκετμπολίστα που τίμησε τα ασπρόμαυρα χρώματα και μέλος της δημοτικής του παράταξης, Γιάννη Γιαννούλη, άφησε τα λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους επτά νεκρούς και τους τρεις τραυματίες.

«Σε τέτοιες τραγωδίες δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος της θλίψης που αυτή τη στιγμή όλη η χώρα, η Θεσσαλονίκη, ο αθλητισμός και η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει. Το μόνο ίσως που μπορούμε να ψελλίσουμε σ’ αυτόν τον πόνο, είναι να τους αναπαύσει ο Θεός και να δώσει δύναμη στις οικογένειες, αλλά και σε όλους που αντιμετωπίζουν αυτή την τραγωδία, να δώσουν δύναμη να θυμούνται αυτόν τον άδικο χαμό», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Συμπλήρωσε ο κ. Αγγελούδης πως πρόκειται για ένα «άδικο τίμημα που πληρώνει πολύ καιρό τώρα η οικογένεια του ΠΑΟΚ» και προσέθεσε: «Μετά το ’99, ξύπνησαν οι μνήμες, οι οποίες έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ας ευχηθούμε να είναι η τελευταία φορά που φίλαθλοι δίνουν το αίμα τους στην άσφαλτο για την αγαπημένη τους ομάδα».