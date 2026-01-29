Αρχαία τραγωδία θυμίζει η ιστορία ενός εκ των θυμάτων των τροχαίου στη Ρουμανία.

Ο πατέρας του άτυχου Δημήτρη, όπως επιβεβαιώνουν συγγενείς του, έχασε τη ζωή σε τροχαίο στην ίδια χώρα.

Ο Δημήτρης, με άλλους φίλους του, πήγαινε τακτικά εκδρομές για να παρακολουθήσει την αγαπημένη ομάδα του, τον ΠΑΟΚ.

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα σε δρόμο στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», όπως ανέφερε συγγενής του άτυχου 27χρονου, στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, στο Star.