Ένας ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, έπειτα από πτώση στο κενό από διαμέρισμα 3ου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση του περιστατικού εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος και ακινητοποίησης, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 75χρονος τραυματίας, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 διασωστών και ενός ιατρού ΕΚΑΒ.

