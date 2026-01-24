Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τη μέρα που η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας άναψε το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η διαδικασία των εκταφών σορών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών για όσους συγγενείς τους το επιθυμούσαν.

Συνολικά 9 οικογένειες δήλωσαν πως επιθυμούν εκταφή προκειμένου να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις στις σορούς για να αποκαλυφθεί η αιτία του θανάτου και αν υπάρχει κάποιο ίχνος σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που για συγκεκριμένους γονείς ήταν υπεύθυνο για την φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης και οδήγησε στο θάνατο τους ανθρώπους τους, όπως αναφέρει το larissanet.

Για τις υπόλοιπες εκταφές ξεκάθαρη εικόνα δεν υπάρχει ακόμα καθώς παραμένουν τα προβλήματα με τον εντοπισμό του κατάλληλου εργαστηρίου και ειδικά από την στιγμή που η Εισαγγελική αρχή στην Λάρισα διευκρίνισε πως δεν θα αποσταλούν δείγματα σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Χθες πάντως ο κ. Δημήτρης Ασλανίδης, ένας εκ των συγγενών που δήλωσαν πώς επιθυμούν εκταφή, εξέφρασε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός πως τα δείγματα θα αναλυθούν μόνο σε εργαστήρια του εσωτερικού.