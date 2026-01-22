Νέα καταιγίδα χτυπάει την Αττική, με ισχυρή βροχόπτωση να σημειώνεται στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.

Τα φαινόμενα είναι έντονα σε πολλές περιοχές, ενώ σε ορισμένες σημειώνονται ακόμη και χαλαζοπτώσεις.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε δηλώσεις που έκανε λίγο πριν ξεσπάσουν τα νέα φαινόμενα, δήλωσε ότι σήμερα η ποσότητα του νερού δεν προβλέπεται να φτάσει τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, η ανησυχία είναι έντονη επειδή οι υποδομές είναι ήδη επιβαρυμένες.

«Γύρω στις 6 με 7 πιστεύω ότι θα ξεκινήσει στην Αττική πάλι. Φαίνεται ότι με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι στα πιο Ανατολικά και Νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της της Γλυφάδας θα είναι λίγο πιο δυνατές οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού», είπε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν πρόκειται για περιορισμένης έκτασης μπόρες, αλλά για σχεδόν γενικευμένα καιρικά φαινόμενα, ενώ δεν απέκλεισε την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά.

«Θα είναι αρκετά τα φαινόμενα, δεν θα είναι τοπικού χαρακτήρα, θα είναι σχεδόν γενικευμένα. Ίσως έχουμε στα πιο ανατολικά και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Φαίνεται ότι θα πέσει αρκετό νερό αλλά όχι με την χθεσινή ένταση», είπε χαρακτηριστικά.