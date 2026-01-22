Σοβαρές καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στη Βάρη, με το οδικό δίκτυο, τις βασικές υποδομές και τα οχήματα πολιτών να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Οι εικόνες κατακλυσμού καταγράφηκαν κυρίως στην οδό Αιγαίου και σε παρακείμενους δρόμους, αποτυπώνοντας το μέγεθος των προβλημάτων.

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026.