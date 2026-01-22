Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω των καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

β. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

γ. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Μαρινάκης: Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Εντωμεταξύ, με αναφορά στη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες τη χώρα από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το 112 ήχησε προειδοποιώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, στις απολύτως αναγκαίες μέχρι αργά το βράδυ λόγω της εκτεταμένης κακοκαιρίας. Την Τρίτη, στο πλαίσιο διϋπουργικής αποφασίστηκε να γίνει τηλεκπαίδευση και τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ενώ είχαν προηγηθεί δύο συνεδριάσεις για την κακοκαιρία, της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Στην περιφέρεια Αττικής από χθες, 21/01/2026 και ώρα 07:30 το πρωί και ως σήμερα 22/02/2026 και ώρα 06:30 έγιναν 910 κλήσεις για παροχή βοήθειας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 318 αντλήσεις υδάτων, 32 κοπές δέντρων, 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 10 αφαιρέσεις αντικειμένων. Χθες στην Αττική, σε πολλούς σταθμούς καταγράφηκαν ύψη βροχής 110 με 120 χιλιοστών ενώ υπήρχαν και σταθμοί του Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν 140 με 170 χιλιοστά βροχής. Το μεγαλύτερο μέρος της ήταν στο κέντρο, κοντά στον Υμηττό, καθώς και στην Ανατολική Αττική. Περίπου 120 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας και του Ελληνικού ενώ τα 3/4 του όγκου έπεσαν μέσα σε δύο μόλις ώρες.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κακοκαιρίας κυρίως στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι «δυστυχώς, δύο συμπολίτες μας, μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και ένας άντρας στο Άστρος Κυνουρίας, έχασαν τη ζωή τους. Η πρώτη παρασύρθηκε -σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία- από χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα όχημα το οποίο επίσης παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος ήταν λιμενικός σε υπηρεσία -σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα- παρασύρθηκε από κύματα άνω των πέντε μέτρων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».