Συνεχίζεται η κακοκαιρία, που χτύπησε με σφοδρότητα τη χώρα την Τετάρτη, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, σε Γλυφάδα και Παράλιο Άστρος και ανυπολόγιστες ζημιές σε αρκετές περιοχές και κυρίως στην Αττική.

Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ποτάμια φούσκωσαν και κάποια υπερχείλισαν, ενώ εκατοντάδες ήταν οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για βοήθεια. Συνολικά από χθες το πρωί έως σήμερα και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοήθειας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

318 αντλήσεις υδάτων

32 κοπές δέντρων,

61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Πάνω από 140mm βροχής στην Αττική

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά. Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 20:00 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 19:30 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026.

Παράλληλα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Συνεχίζεται και σήμερα η κακοκαιρία

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται και σήμερα σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).