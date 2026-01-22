Τις πληγές της από τη φονική κακοκαιρία που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα μετράει η χώρα μας. Μία γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στη Γλυφάδα και ένας άνδρας βρήκε επίσης τραγικό θάνατο στο Άστρος Κυνουρίας ενώ τα προβλήματα σε πολλές περιοχές είναι σοβαρά.

Οι εικόνες από την Αττική συγκλονίζουν, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους.

Στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας μία γυναίκα 56 ετών βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε όχημα το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί.

Διασώστες οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν η γυναίκα ήταν κάτω από ένα αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί.

Το σημείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η άτυχη γυναίκα.

Λίγες δεκάδες μέτρα πιο πάνω βρίσκεται το βουνό, το οποίο κατέβαζε επί ώρες, ασταμάτητα νερό αλλά και ογκώδεις πέτρες.

Εικόνες αποκάλυψης στην Άνω Γλυφάδα: Βράχια, φερτά υλικά, οχήματα και κάδοι στην Ανθέων.

Στο Άστρος Κυνουρίας, τραγικό θάνατο βρήκε αξιωματικός του Λιμενικού όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του και πνίγηκε.

Η στιγμή που παρασύρεται από το κύμα έχει αποτυπωθεί σε βίντεο-ντοκουμέντο και προκαλεί ανατριχίλα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας: «Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι».

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι

Προβλήματα σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο, καθώς δρόμοι πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε ποτάμια με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία.

Εικόνες από τα πλημμυρισμένα υπόγεια στον Χολαργό

Την ίδια στιγμή πυκνό χιόνι, έπεσε στη βόρεια Ελλάδα. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν μέσα στις πόλεις, τα θερμόμετρα έδειξαν υπό το μηδέν και εκχιονιστικά επιχειρούσαν συνεχώς.

Στη Δρακότρυπα Μουζακίου το χιόνι ξεπέρασε τα 50 εκατοστά, ενώ στην Καλαμπάκα και στην Εθνική οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων δεκάδες φορτηγά ακινητοποιήθηκαν στην άκρη του δρόμου εξαιτίας χιονιού και πάγου.

Θυελλώδεις άνεμοι στην Εύβοια, χιόνια και περιορισμοί στη Στερεά Ελλάδα

Δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από την κακοκαιρία η Στερεά Ελλάδα, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής, ενώ σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία οι χιονοπτώσεις και ο παγετός προκάλεσαν κυκλοφοριακές δυσκολίες και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.

Στην Εύβοια, το παραλιακό μέτωπο δέχθηκε μεγάλη πίεση από θυελλώδεις ανέμους και κύματα που ξεπερνούσαν τα 5 μέτρα. Στην παραλία της Κύμης, τα μανιασμένα κύματα απείλησαν να προκαλέσουν προβλήματα, με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να προχωρήσει σε απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό τμήμα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στην Κάρυστο, όπου οι τοπικές αρχές απηύθυναν διαρκείς εκκλήσεις προς τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε διαδρομές του πρώην Δήμου Στυραίων, λόγω επικινδυνότητας από την καταιγίδα.

Στην Ερέτρια, στον οικισμό Αγίων Ασωμάτων, πλημμύρισε κατοικία χωρίς περαιτέρω συνέπειες, ενώ στη Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου καταγράφηκε καθίζηση οδοστρώματος, σε σημείο όπου εκτελούνται εργασίες. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο οχήματα που έπεσαν στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε.

Την ίδια ώρα, στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία η ύφεση των φαινομένων έδωσε τη δυνατότητα σε συνεργεία και μηχανήματα να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του κεντρικού οδικού δικτύου, από Λαμία προς Καρπενήσι, Άμφισσα και Δομοκό.

Στο οδικό τμήμα Λαμίας-Δομοκού, μετά τις 22:00, έγινε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών, καθώς το χιόνι απομακρύνθηκε. Ωστόσο, παραμένουν περιορισμοί για βαρέα οχήματα σε άλλα σημεία του δικτύου του Δήμου Δομοκού.

Σε ισχύ παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου (14,5 χλμ.) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Σοφάδων (72,346 χλμ.) και στα δύο ρεύματα. Η ακινητοποίηση φορτηγού αργά το απόγευμα προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ενώ χρειάστηκαν να επέμβουν μηχανηματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου, πριν και μετά τη Ράχη Τυμφρηστού, από το 47ο έως το 65ο χιλιόμετρο.

Στο επαρχιακό δίκτυο του Δομοκού, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης και στην περιοχή Υπάτης, η κυκλοφορία γίνεται με αλυσίδες και αυξημένη προσοχή.

Στην Ευρυτανία, σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παραμένουν διακοπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ σε πολλά τμήματα είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Ανάλογες συνθήκες επικρατούν και στη Φωκίδα, κυρίως γύρω από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και σε ορεινά χωριά της Δυτικής Φωκίδας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Μακρακώμης και Δομοκού στη Φθιώτιδα. Στον Δήμο Λαμιέων, τα σχολεία ανοίγουν στις 09:00, με εξαίρεση την περιοχή Υπάτης, όπου οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα.