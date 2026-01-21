Σε ένα σημείο σχέδον στο όριο της Άνω Γλυφάδας με τον Υμηττό (Τερψιθέα), βρήκε τραγικό θάνατο η 55χρονη.

Διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν ότι ήταν κάτω από ένα αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί, μπροστά από τον αριθμό 11 της Κυρίλου Μεθοδίου.

Λίγες δεκάδες μέτρα πιο πάνω βρίσκεται το βουνό, το οποίο κατέβαζε επί ώρες, ασταμάτητα νερό αλλά και ογκώδεις πέτρες.

Η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο. Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στην περιοχή την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.