Τραγωδία σημειώθηκε στη Γλυφάδα, με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν τη χτύπησε αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυραν τα ορμητικά νερά.

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και πέθανε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το OPEN ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν 35 ετών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν τον πνιγμό ως αιτία θανάτου.

Σημειώνεται ότι στη Γλυφάδα υπάρχουν εικόνες αποκάλυψης από την κακοκαιρία, με βίντεο που κυκλοφορούν να δείχνουν τους δρόμους πλημμυρισμένους, με ορμητικούς χειμάρρους να έχουν σχηματιστεί.

Ακολουθούν φωτογραφίες από το σημείο που έχασε τη ζωή της: