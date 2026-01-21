Η Άνω Γλυφάδα βρίσκεται στο έλεος της φύσης, καθώς η έντονη κακοκαιρία έχει μετατρέψει δρόμους σε χείμαρρους, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στην οδό Μετσόβου, ένα Jeep παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ πλήθος οχημάτων παραμένει ακινητοποιημένο στις κάθετες οδούς περιμένοντας να υποχωρήσει η καταιγίδα.

Σύμφωνα με οδηγούς που βρέθηκαν στην περιοχή, η κατάσταση είναι κρίσιμη: «Είναι τεράστιο το πρόβλημα, ψηλά στη Μετσόβου στο βουνό είναι ακινητοποιημένα αμάξια, δε μπορούν να διασχίσουν το δρόμο», περιέγραψε πολίτης.

Άλλος σημείωσε ότι ανέβηκε πρόσφατα την Ανθέων με δυσκολία ακόμη και με ψηλό αυτοκίνητο, τονίζοντας ότι «είναι πολύ επικίνδυνο».

Το βαρύ τίμημα της κακοκαιρίας: Ένας νεκρός λιμενικός στο καθήκον

Η σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα τις τελευταίες ώρες δεν προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, αλλά άφησε πίσω της και έναν νεκρό. Ένας 53χρονος Σημαιοφόρος του λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας οποίος έχασε τη ζωή του όταν οι θυελλώδεις άνεμοι κατέστησαν αναγκαία την άμεση πρόσδεση σκαφών στο λιμάνι.

Την ώρα που επιχειρούσε να ασφαλίσει ένα σκάφος, ένα ορμητικό κύμα τον παρέσυρε στη θάλασσα, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.