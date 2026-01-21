Μια απρόσμενη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο λιμάνι στο Άστρος Κυνουρίας, όπου ένας έμπειρος λιμενικός έχασε τη ζωή του με ηρωικό τρόπο, στην προσπάθειά του να προστατεύσει πολίτες και περιουσίες από τη μανία της φύσης.

Ο 53χρονος σημαιοφόρος, που υπηρετούσε στο τοπικό Λιμενικό Τμήμα, άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα καθήκοντος, βυθίζοντας στο πένθος το Σώμα και την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της μοιραίας περιπολίας

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια πεζής περιπολίας, στην οποία ο άτυχος ένστολος βρισκόταν μαζί με τη διοικήτρια του τμήματος. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, με ισχυρούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή. Η ανάγκη για την άμεση πρόσδεση σκαφών που κινδύνευαν να παρασυρθούν, οδήγησε το κλιμάκιο στην προβλήτα για να συνδράμει στις εργασίες.

Εκεί, η θάλασσα έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο. Ένα τεράστιο κύμα «σάρωσε» το σημείο, παρασύροντας στον νερό τον 53χρονο, τη στιγμή που προσπαθούσε να ασφαλίσει ένα σκάφος. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

«Μας πήρε όλους το κύμα» – Η συγκλονιστική μαρτυρία

Η εικόνα στο λιμάνι ήταν εφιαλτική, καθώς ο λιμενικός δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε στο νερό. Αυτόπτης μάρτυρας, ο ψαράς Θεοφάνης Δαμιανός, περιγράφει στον Alpha τις στιγμές απόλυτου χάους:

«Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έκανε ζημιά στο λιμάνι μας. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία – τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας (λιμενικός). Καβάλαγε τον μώλο η θάλασσα που ερχόταν απο τις Σπέτσες. Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Μας πήρε το κύμα… ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Ενώ οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να βγουν από το νερό, ο σημαιοφόρος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν απέβησαν άκαρπες. Η διοικήτρια του τμήματος, που ήταν μαζί του, είναι καλά στην υγεία της, σοκαρισμένη ωστόσο από την απώλεια του συνεργάτη της.

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία

Η είδηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Σε ανάρτησή του, ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος, τονίζοντας:

«Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν καθημερινά την πατρίδα και την ασφάλεια των πολιτών, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής».

Αυτή τη στιγμή, οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ το Λιμενικό Σώμα αποχαιρετά έναν δικό του άνθρωπο που έπεσε στο καθήκον, επιβεβαιώνοντας με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα που κρύβει η καθημερινή μάχη με τα στοιχεία της φύσης.