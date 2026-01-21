Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε λιμενικός στο Παράλιο Άστρος, μετά από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια εργασιών για την ασφάλιση σκαφών από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο άτυχος λιμενικός επιχείρησε να συνδράμει στην πρόσδεση σκάφους, όμως τα ισχυρά κύματα τον παρέσυραν στη θάλασσα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να βοηθούν στην ανάσυρσή του. Δυστυχώς, ο ένστολος ανασύρθηκε λιπόθυμος, με το ΕΚΑΒ να τον μεταφέρει άμεσα στο Κέντρο Υγείας Άστρους.