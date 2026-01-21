Η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με σφοδρές καταιγίδες να πλήττουν την Αττική και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, καθώς φούσκωσαν ρεύματα, ενώ εκκενώθηκαν μέχρι και σπίτια.

Συγκεκριμένα, η στάθμη του Κηφισού ανέβηκε, όπως και στον Ιλισό, με κατοίκους να ανησυχούν για σοβαρά προβλήματα.

Επίσης, στο ρέμα της Πικροδάφνης οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση τριών κατοικιών στις οδούς Βαλτετσίου και Τεπελενίου, που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από το ρέμα.

Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ όμως. Η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα της Ποσειδώνος διακόπηκε, γιατί υπερχείλισε ο υπόνομος, ενώ η κυκλοφορία δεν διεξάγεται και στη Νέα Μάκρη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Επιπλέον, στο Περιστέρι ένα δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα. Το περιστατικό έγινε στην οδό Καλλιδρόμου και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου.

Το δέντρο βρήκε μόνο στο μπροστινό μέρος το ΙΧ και προκάλεσε περιορισμένες φθορές, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Περίοικοι ανέφεραν ότι ένα δευτερόλεπτο πιο μετά το δέντρο θα είχε πέσει πάνω στο αμάξωμα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Σήμερα Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ, μέχρι και αύριο Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.