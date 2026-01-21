Η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική, με αρκετές περιοχές να έχουν πλημμυρίσει και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ ο Ιλισσός υπερχειλίζει.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε πολλές περιοχές, όπως στο Μοσχάτο, το Κουκάκι, τον Άγιο Δημήτριο, τον Ασπρόπυργο και την Καλλιθέα.

Σύμφωνα με το OPEN που μετέδωσε και σχετικά πλάνα, ο Ιλισσός υπερχειλίζει, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν επικίνδυνο το φαινόμενο.

Εικόνα από τον Ιλισσσό

Ακολουθούν βίντεο από τα προβλήματα που έφερε στην Αττική η κακοκαιρία:

Φωτογραφίες από την ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: