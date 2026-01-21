Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία σε όλη την Αττική αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές. Όπως διευκρινίζεται από τις αρμόδιες πηγές, η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων που είχε ληφθεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), αφορούσε αποκλειστικά τη σημερινή ημέρα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Με βάση τα νεότερα δεδομένα και τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, δεν προκύπτει λόγος παράτασης του μέτρου, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα που να θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία, θα ανοίξουν κανονικά και θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα χωρίς μεταβολές στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που παρουσιαστούν τοπικά προβλήματα λόγω καιρικών φαινομένων ή άλλων έκτακτων συνθηκών, τα σχετικά ζητήματα θα εξεταστούν κατά περίπτωση. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να συμμορφώνονται με τυχόν οδηγίες των αρχών, εφόσον προκύψουν νεότερες εξελίξεις.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της περιφέρειας:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».