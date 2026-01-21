Μήνυμα του 112 έλαβαν οι πολίτες στον Ασπρόπυργο, καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη.
Το μήνυμα ανέφερε:
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
