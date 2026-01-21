Η μάχη με τα ακραία καιρικά φαινόμενα εξελίχθηκε σε τραγωδία στο Παράλιο Άστρο Κυνουρίας, όπου ένας 52χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του την ώρα που προσπαθούσε να αποτρέψει μεγαλύτερες ζημιές από την κακοκαιρία.

Ο άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, συμμετείχε στην προσπάθεια να ασφαλιστούν σκάφη που απειλούνταν από θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι έφταναν τα 9 με 10 μποφόρ.

Τα κύματα τον έριξαν στη θάλασσα

Η ένταση των κυμάτων παρέσυρε τρία άτομα, ανάμεσά τους και τον λιμενικό, ο οποίος χτύπησε πιθανων στην προβλήτα, και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας:

«Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι».

Ο 52χρονος λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως φαίνεται και στο βίντεο που παρουσίασε το Star, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν απεγνωσμένα να τον βοηθήσουν.

Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που του έγινε καθ’ οδόν, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του.

«Η θάλασσα ανέβαινε πάνω στον μώλο»

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του ψαρά Θεοφάνη Δαμιανού, ο οποίος μίλησε στον Alpha για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι:

«Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έκανε ζημιά στο λιμάνι μας. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία – τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας (λιμενικός). Καβάλαγε τον μώλο η θάλασσα που ερχόταν από τις Σπέτσες. Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Μας πήρε το κύμα… ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Εν τω μεταξύ βίντεο της εφημερίδας eleftheriaonline καταγράφει τη στιγμή που ο άτυχος λιμενικός παρασύρεται απο τα κύμματα