Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα, Τετάρτη 21/1 το πρωί έως και αύριο το απόγευμα.

Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις σε ορισμένες ορεινές περιοχές, χωρίς να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η σημερινή επιδείνωση, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έχει αρχίσει ένα κύμα χιονοπτώσεων κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού στην περιοχή Δομοκού, αλλά και δυτικά στην περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας και την Ευρυτανία, χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα.

Το δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων και οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων ενεργοποίησαν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της περιφέρειας, με μηχανήματα και συνεργεία να έχουν ήδη αναπτυχθεί σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. Παρεμβάσεις χρειάστηκαν κυρίως σε ορεινές διαδρομές της Ευρυτανίας, της Δυτικής Φθιώτιδας και της ορεινής Φωκίδας, ώστε να διασφαλιστεί η βατότητα των δρόμων και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παγετού.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί δήμοι προχώρησαν σε αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω των δυσμενών συνθηκών και του κινδύνου επιδείνωσης.

Στη Λαμία, τα σχολεία θα λειτουργήσουν με καθυστέρηση, ανοίγοντας στις 9:00 το πρωί, ενώ στην περιοχή της Υπάτης οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για σήμερα.

Στη Φθιώτιδα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλα τα σχολεία στον Δήμο Μακρακώμης, έπειτα από απόφαση του δημάρχου. Η αναστολή αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, παιδικούς σταθμούς και κάθε εκπαιδευτική δομή της περιοχής.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Δομοκού αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ, για σήμερα και αύριο.

Στην Ευρυτανία, στον Δήμο Καρπενησίου και στον Δήμο Αγράφων, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά το τελευταίο διήμερο, με τις αρμόδιες αρχές να επανεκτιμούν την κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Στην Εύβοια, με απόφαση της δημάρχου Χαλκιδέων, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜεΑ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται.

Παράλληλα, αναστολή λειτουργίας για σήμερα ισχύει και σε άλλους δήμους του νησιού, όπως της Ερέτριας, της Κύμης-Αλιβερίου, του Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και της Καρύστου, ενώ η εικόνα θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την ένταση της κακοκαιρίας.

Οι αρχές τονίζουν ότι πρόκειται για δυναμικό φαινόμενο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες αποφάσεις για σχολεία και υπηρεσίες μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς η εξέλιξη του καιρού θα καθορίσει τις ανάγκες και τα μέτρα που θα ληφθούν.