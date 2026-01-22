Στο ίδιο έργο θεατές έγιναν για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι στον Κάλαμο Αττικής, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε από το πρωί της Τετάρτης τη χώρα, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην περιοχή τους, με πολλά σπίτια να έχουν πλημμυρίσει.

Οι κάτοικοι στον Κάλαμο, πολλοί από τους οποίους εγκλωβίστηκαν, ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να παλεύουν με φτυάρια όλη τη νύχτα να διώξουν πέτρες και φερτά υλικά από τους δρόμους και τα σπίτια τους.

Όπως φάινεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες, ο δρόμος στην οδό Γορτυνίας, κόπηκε στα δύο, ενώ άνοιξε και ο αγωγός.

Σημειώνεται πως μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων που είχε αποκλειστεί επί της οδού Αγίας Ειρήνης στο ρέμα της Ρεβυθιάς, απεγκλωβίστηκε μετά από παρέμβαση οχήματος της Πολιτικής Προστασίας. Η Πολιτική Προστασία με μήνυμά της ενημέρωσε το βράδυ της Τετάρτης για «σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή οδό Μαρκοπούλου-Καλάμου, από το ύψος των Μετεώρων έως και την Αγία Μαρίνα, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, καθώς και πτώσης δέντρων».