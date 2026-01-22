Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια των ναυτικών και του Λιμενικού Σώματος, μετά τον τραγικό θάνατο του 53χρονου λιμενικού, Ανδρέα Αραχωβίτη, από το Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει ανθρώπους και περιουσίες εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 53χρονος λιμενικός βρισκόταν σε υπηρεσία, όταν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή επιδεινώθηκαν ραγδαία. Μαζί με τους συναδέλφους του έσπευσαν για βοήθεια, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παρασυρθεί από τα μανιασμένα κύματα.

Ο 53χρονος ανασύρθηκε λίγη ώρα μετά από τη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του. Αν και οι γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη για να τον επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Ο λιμενικός που αφήνει πίσω του ένα 9χρονο παιδί, ήταν το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας που έπληξε χθες ολόκληρη τη χώρα. Λίγες ώρες μετά, μία 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 στον ναό.

Σοκαριστικό βίντεο από την ανάσυρσή του

Η σοκαριστική στιγμή που ο 53χρονος λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα της θάλασσας, καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να δένει σκάφος, όταν ένα τεράστιο κύμα ξεπερνά το ύψος του κυματοθραύστη και πέφτει με ορμή πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι άνεμοι εκείνη τη στιγμή στο Άστρος έπνεαν 9 με 10 μποφόρ.