Μετά το τελευταίο κύμα βροχής που ξέσπασε λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι, η στάθμη του Κηφισού ανέβηκε σημαντικά, συνεχίζοντας την ανησυχητική πορεία που είχε καταγραφεί το προηγούμενο 24ωρο.

Η στάθμη ήταν ήδη αυξημένη από το πρωί, λόγω των βροχοπτώσεων που πλήττουν τον νομό Αττικής. Παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν υπήρχε άμεση ανησυχία, η συνεχής βροχόπτωση ενίσχυσε τους φόβους για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η στάθμη μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Στον Ιλισό, η στάθμη έχει επίσης αρχίσει να ανεβαίνει, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με προσοχή την κατάσταση και τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.