Αυξημένη είναι η στάθμη του Κηφισού από το μεσημέρι της Τετάρτης, λόγω των βροχοπτώσεων που πλήττουν τον νομό της Αττικής. Η στάθμη αυτή τη στιγμή δεν εμπνέει ανησυχία, όμως εκφράζονται φόβοι για την περίπτωση που «κατεβάσει» πολύ νερό και τα φαινόμενα διαρκέσουν ώρες.

Ξεκίνησε να φουσκώνει ο Ιλισός

Στον Ιλισό η στάθμη έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια.

«Από σήμερα το πρωί, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πέντε περιφέρειες της χώρας μας —ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Αττικής— έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχών, και σε διάρκεια αλλά και σε ένταση. Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας, με σταθμούς βάσης και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό σε επαγρύπνηση, για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες όπου χρειαστούν άμεσα» λέει στο Orange Press Agency ο Νίκος Λαυράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μετέβη στον Ιλισό για να δει τη στάθμη του.