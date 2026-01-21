Τη σταδιακή αποχώρησή τους από τα μπλόκα αποφάσισαν παρά τη δυσαρέσκειά τους μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη οι αγρότες.

Τα μπλόκα των Μικροθηβών και του Κάστρου έχουν ήδη αποχωρήσει, ενώ αναμένεται η αποχώρηση και των υπολοίπων έως την Παρασκευή.

Οι αγρότες δεν το βάζουν κάτω και όπως τονίζουν αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους αποφασίζουν οι αγρότες, με γενικές συνελεύσεις. Σύμφωνα με τα όσα λένε ο αγώνας τους θα συνεχιστεί ωστόσο, οι κινητοποιήσεις δεν αποκλείεται να πάρουν άλλη μορφή.

Απόφαση για αποχώρηση από το μπλόκο έλαβαν οι αγρότες στον κόμβο του Πύργου, με τα τρακτέρ να αναχωρούν σήμερα από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αποχώρησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μια συμβολική μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Πύργου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και συνέχισης του αγώνα τους.

Αδειάζει και το μπλόκο της Νίκαιας την Παρασκευή

Με απόφαση της συνέλευσης του μπλόκου της Νίκαιας που διεξήχθη χθες, Τρίτη 20/1, οι αγρότες αποφάσισαν τη συντεταγμένη αποχώρηση των τρακτέρ από το μπλόκο την προσεχή Παρασκευή.

Παράλληλα όμως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα, από 14 έως 20 ημέρες, να συγκληθεί εκ νέου Πανελλαδική σύσκεψη, με πρόταση τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Χωρίς αγρότες και ο κόμβος της Σιάτιστας

Συντονισμένα θα αποχωρήσουν από το μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας αγρότες και κτηνοτρόφοι στον κόμβο της Σιάτιστας σήμερα το πρωί, Θα συνεχίσουν, ωστόσο, τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητες πορείες στις περιοχές όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλά και μελισσοκόμοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία: από την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Πτολεμαΐδα, την περιοχή της Εορδαίας και το Βόιο.

Αποφασίζουν οι αγρότες στα μπλόκα του Λόγγου Τρικάλων και του Ε65

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews θα αποφασίσουν οριστικά τι θα κάνουν οι αγρότες στα μπλόκα του Λόγγου Τρικάλων και του Ε65. Ωστόσο, φαίνεται ότι αποκλιμακώνουν, καθώς θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος των μπλόκων στους δρόμους και πάνε σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων, χωρίς να σταματούν τις επαφές με την κυβέρνηση για να λύσουν τεχνικά ζητήματα.

Παραμένουν οι αγρότες στα Μάλγαρα, χωρίς να κλείνουν δρόμους

Να παραμείνουν στο μπλόκο στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, χωρίς να κλείνουν τους δρόμους, αποφάσισαν στη γενική συνέλευση οι αγρότες.