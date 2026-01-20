Οι αγρότες αποσύρονται από το μπλόκο της Νίκαιας μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών και ποικίλων δράσεων. Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στη σημερινή συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη αποχώρηση των τρακτέρ την ερχόμενη Παρασκευή, κλείνοντας έτσι αυτή τη φάση των κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης και κλιμάκωσης των αγροτικών δράσεων, καθώς το μπλόκο της Νίκαιας προτείνει προς την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τη σύγκληση νέας πανελλαδικής σύσκεψης του συνόλου του αγροτικού κινήματος, με στόχο την κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και λεωφορεία.

Σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης, στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, όλα τα τρακτέρ του μπλόκου θα αποχωρήσουν συντεταγμένα με κατεύθυνση το κέντρο της Λάρισας – σε μια συμβολική κίνηση – ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψουν στις βάσεις τους.

Παραμένουν οι αγρότες στα Μάλγαρα

Να παραμείνουν στο μπλόκο στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, χωρίς να κλείνουν τους δρόμους, αποφάσισαν στη σημερινή τους γενική συνέλευση οι αγρότες.

Ο Κωνσταντίνος Σέφης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ρυζιού της περιοχής με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και τη συμφωνία Mercosur, την ώρα που τα δικά τους προϊόντα παραμένουν απούλητα.

Πρόσθεσε πως στη χθεσινή σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, στην οποία ήταν παρών, πρότεινε να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να αγοράζουν εγκεκριμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες και είναι φθηνότερα.

Νωρίτερα, αποχώρησαν τα τρακτέρ από το μπλόκο του Δερβενίου.

Πηγή: ΑΠΕ