«Τον απόλυτο τρόμο βιώνει καθημερινά το προσωπικό των νοσοκομείων, κυρίως κατά τη διάρκεια των εφημεριών», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σε ανακοίνωσή του, καθώς «καθημερινά γιατροί και νοσηλευτές καταλήγουν να είναι και δαρμένοι και κατηγορούμενοι από το κάθε παραβατικό άτομο που επισκέπτεται τα επείγοντα».

Αναφερόμενος σε απίστευτο περιστατικό που έλαβε χώρα χθες στον Ερυθρό Σταυρό, ο κ. Γιαννάκος είπε πως «οι συνάδελφοι έζησαν ως πρωταγωνιστές σε πραγματική ταινία τρόμου. Και ενώ έζησαν την απόλυτη φρίκη, βρέθηκαν και κατηγορούμενοι».

Ειδικότερα, «ενα άτομο λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας, προσήλθε με το ΕΚΑΒ στα επείγοντα με ουρολογικό πρόβλημα. Του ζητήθηκε στη διαλογή και έκανε τεστ. Μετά πήγε στη μεγάλη αίθουσα των επειγόντων και άρχισε να βρίζει, να κλοτσάει, να βιντεοσκοπεί με το κινητό, να βγάζει τον ορό και να ρίχνει παντού αίμα».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο «πέταξε τα ούρα που είχε σε μπουκάλι στα πρόσωπα του προσωπικού και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς».

Αμέσως μετά οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία. Στο αστυνομικό τμήμα κατέθεσαν δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η νοσηλεύτρια συνελήφθη, πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο και το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια ως κατηγορούμενη». «Και μη χειρότερα. Και δαρμένη και κατηγορούμενη», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.