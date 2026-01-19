Η χώρα βρίσκεται σε κλοιό βαρυχειμωνιάς, με τις πολικές αέριες μάζες να ρίχνουν κατακόρυφα τον υδράργυρο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για δριμύ ψύχος. Η πιο κρύα ημέρα αναμένεται αύριο, με τον παγετό να επιμένει στη Βόρεια Ελλάδα και τις θερμοκρασίες να παραμένουν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου σχεδόν παντού, εκτός από τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Από την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, καθώς εισέρχεται θερμότερη αέρια μάζα, ωστόσο οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 9 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

Η επιδείνωση θα κορυφωθεί την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στην Αττική, η προσοχή είναι αυξημένη, καθώς αναμένονται πολύ ισχυρές καταιγίδες με 50 έως 80 χιλιοστά βροχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών κυρίως τις μεσημεριανές ώρες.

Σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των φαινομένων του καιρού έχει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος εξηγεί ότι η χώρα επηρεάζεται από το φαινόμενο «Aegean Sea Effect».

Όπως λέει, η πολική αέρια μάζα που έχει επισκεφθεί την περιοχή είναι ξηρή και για να προκαλέσει φαινόμενα χρειάζεται υγρασία, την οποία αντλεί από τη θάλασσα του Αιγαίου. Το αποτέλεσμα είναι τοπικές χιονοπτώσεις κοντά στις ακτές και έντονες καταιγίδες, ένα φαινόμενο γνωστό και ως «Aegean Lake Effect».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι το φαινόμενο δεν επηρεάζει μόνο τον καιρό, αλλά σχετίζεται και με σημαντικές υδρολογικές διεργασίες στη Μεσόγειο, όπως ο σχηματισμός υδάτινων μαζών, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η σεισμική δραστηριότητα.