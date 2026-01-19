Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή που «σαρώνει» τα ορεινά και τα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με τσουχτερό κρύο, έντονη χιονόπτωση και δυνατούς ανέμους. Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Από την Τρίτη προβλέπεται πυκνή χιονόπτωση ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Πολλές περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά, ανάμεσά τους η Πάρνηθα, η Πορταριά Πηλίου, η Σέττα Ευβοίας και το Περτούλι Τρικάλων.

Εικόνες από την Πάρνηθα

Στην Ελάτη και το Περτούλι το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα από το Σάββατο και η θερμοκρασία είναι σταθερά κάτω από το μηδέν.

Στην Ευρυτανία, στη Φωκίδα και στην ορεινή Φθιώτιδα το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα. Σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Χιονισμένες είναι και περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Στην ορεινή Ναυπακτία οι Αρχές δίνουν μάχη για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς, ενώ στην Αχαΐα η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς αναμένεται επιδείνωση του καιρού.

Στην κεντρική Εύβοια χιονίζει στη Βόρεια Ράχη και στη διαδρομή από τους Στρόπωνες έως το Μετόχι, σε αρκετά σημεία της οποίας το οδόστρωμα έχει πιάσει παγετό.

Στο Πήλιο εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χανίων – Κισσού Μαγνησίας στο ύψος του χιονοδρομικού κέντρου και εκτρέπει τα οχήματα προς την επαρχιακή οδό Βόλου – Ζαγοράς.

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19/01 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ ισχυρός ήταν τοπικά ο παγετός στη βόρεια χώρα. Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης με -13.4 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας, καθώς και οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές:

Η εξέλιξη του καιρού – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Τρίτη 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.